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Эксперт: снижение заболеваемости COVID-19 в России наступит при общем иммунитете в 60-70%

Достигнуть такого уровня возможно лишь с помощью массовой вакцинации населения, отметил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит, когда будет достигнут коллективный иммунитет у 60-70% взрослого населения. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70%. Достигнуть такого уровня возможно лишь путем массовой вакцинации населения", - сказал он.

По словам Горелова, крайне важно продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сделать прививку от коронавируса, так как сегодня это единственная возможность остановить рост заболеваемости.

Эксперт отметил, что в России сейчас рост заболеваемости COVID-19 в первую очередь связан с массовым игнорированием мер профилактики, поскольку полное пренебрежение правилами создает все условия для дальнейшего распространения коронавируса. Кроме того, в сезон отпусков люди стали интенсивно перемещаться по стране и другим государствам.

"Помимо всех перечисленных факторов, на подъем заболеваемости оказал влияние и тот факт, что произошла смена доминирующего штамма коронавируса и сейчас в стране интенсивно циркулирует штамм "Дельта" (индийский). В процессе мутации вирус приобрел особые свойства, которые обуславливают более высокую заразительность", - заключил он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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