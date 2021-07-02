Эксперт: снижение заболеваемости COVID-19 в России наступит при общем иммунитете в 60-70%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит, когда будет достигнут коллективный иммунитет у 60-70% взрослого населения. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Снижение заболеваемости коронавирусом можно ожидать, когда уровень популяционного иммунитета достигнет 60-70%. Достигнуть такого уровня возможно лишь путем массовой вакцинации населения", - сказал он.

По словам Горелова, крайне важно продолжать соблюдать меры эпидемиологической безопасности и сделать прививку от коронавируса, так как сегодня это единственная возможность остановить рост заболеваемости.

Эксперт отметил, что в России сейчас рост заболеваемости COVID-19 в первую очередь связан с массовым игнорированием мер профилактики, поскольку полное пренебрежение правилами создает все условия для дальнейшего распространения коронавируса. Кроме того, в сезон отпусков люди стали интенсивно перемещаться по стране и другим государствам.

"Помимо всех перечисленных факторов, на подъем заболеваемости оказал влияние и тот факт, что произошла смена доминирующего штамма коронавируса и сейчас в стране интенсивно циркулирует штамм "Дельта" (индийский). В процессе мутации вирус приобрел особые свойства, которые обуславливают более высокую заразительность", - заключил он.