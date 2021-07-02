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Курьерами по доставке еды в Ленинградской области стали роботы

На целый рабочий день роверам хватает одного заряда батареи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Роботы-курьеры по доставке еды начали работать в городе Мурино Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба "Яндекса", запустившего ноу-хау.

"Роботы-курьеры "Яндекса" начали работать в городе Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Роверы уже возят заказы из "Яндекс.Еды" в жилые дома и скоро начнут доставлять товары из Яндекс.Лавки", - говорится в сообщении.

Роботы-курьеры могут самостоятельно передвигаться по тротуарам со скоростью 5-8 км/ч. Проезжую часть они пересекают по пешеходным переходам, дожидаясь зеленого сигнала светофора или уступая дорогу автомобилям. Одного заряда батареи роботу хватает на весь рабочий день, сообщили в компании.

Мурино находится во Всеволожском районе Ленинградской области, он граничит с Санкт-Петербургом, по данным местных властей, в нем проживает около 100 тыс. человек.

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