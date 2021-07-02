МФТИ вместе с пятью вузами запустил консорциум по развитию образовательных программ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Московский физико-технический институт (МФТИ) вместе с пятью российскими вузами подписал соглашение о создании консорциума, направленного на развитие совместных образовательных программ. Об этом в пятницу заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на пресс-конференции в ТАСС.

МФТИ подписал соглашение с Дальневосточным федеральным университетом, Мурманским государственным техническим университетом, Рязанским государственным радиотехническим университетом, Уфимским государственным авиационным техническим университетом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом.

"Мы хотим расширять географию использования высоких образовательных стандартов Московского Физтеха, и мы хотим тем абитуриентам из регионов, которые проявили значительные достижения в изучении математики, физики, информатики, но им чуть-чуть не хватило для поступления к нам, дать возможность прикоснуться к своей мечте и учиться по нашим программам в тех регионах и вузах, которые расположены рядом", - заявил Ливанов.

По его словам, интерес к получению высшего образования в области точных и естественных наук среди абитуриентов растет, повышается конкуренция. МФТИ не расширяет прием на первый курс бакалавривата, сохраняя высокую интенсивность обучения на Физтехе. Это, отметил он, является гарантией качества образования. Консорциум позволит обучаться по образовательным программам МФТИ в тех университетах, с которыми вуз подписал соглашение.

Ливанов добавил, что консорциум является открытым для самых разных участников: школ, лицеев, промышленных компаний.