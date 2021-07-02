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Пандемия COVID-19

В Забайкалье выявили максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки

Всего в регионе зарегистрировали 323 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

ЧИТА, 2 июля. /ТАСС/. Врачи в Забайкальском крае за сутки выявили 323 случая заражения коронавирусом - это максимальный для региона показатель за все время пандемии, сообщила ТАСС в пятницу пресс-служба Минздрава Забайкалья.

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"За сутки выявлено 323 новых подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии опасный вирус обнаружен у 47 617 забайкальцев. За весь период COVID-19 унес жизни 906 человек, за последние сутки в Забайкалье подтверждено четыре летальных исхода от коронавируса. Ситуация находится на особом контроле правительства Забайкальского края", - уточнили в пресс-службе.

За сутки врачи выписали 184 человека, общее количество вылеченных достигло 44 036 человек. В тяжелом состоянии находятся 174 пациента, 71 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В регионе действует запрет на проведение банкетов в кафе и ресторанах, а также на массовые мероприятия с числом участников более 50.

С февраля в регионе ведется массовая вакцинация, развернуто 92 пункта, привиты более 192 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено провакцинировать не менее 60% взрослого населения - это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 социальных сферах.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
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