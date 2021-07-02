Первую на юге России программу по обучению женщин-лидеров запустили в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июля./ТАСС/. Мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" запустила в Южном федеральном округе образовательную программу "Женщина-лидер" на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ).

Программа направлена на формирование сообщества успешных женщин, способных решать значимые социально-экономические задачи в стране. В прошлом году в программе принимали участие победительницы и финалистки конкурса управленцев "Лидеры России" и активные участницы проектов Совета Евразийского женского форума.

Как рассказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Мария Афонина, на юге России планируется набрать до 150 слушательниц программы. "Сегодня мы действительно запускаем первую региональную программу, я надеюсь, что наш опыт подхватят и другие регионы. В настоящий момент в двух потоках программы "Женщина - лидер" уже отучились 25 участниц от ЮФО и конкретно от Ростовской области восемь участниц", - сказала она. Подать заявки можно будет до середины августа, обучение будет длиться четыре месяца - с сентября по декабрь. Афонина подчеркнула, что программа станет не только образовательной площадкой, но и социальным проектом.

Образовательная программа "Женщина-лидер" реализуется Мастерской управления "Сенеж" совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. О ее старте в ходе прямого включения на суперфинале конкурса "Лидеры России" осенью 2020 года сообщила Председатель Совета Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Валентина Матвиенко. Целью программы "Женщина-лидер" является формирование и развитие сообщества успешных женщин, где каждая является уникальной личностью и готова участвовать в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую повестку в стране и в мире, в том числе в рамках Евразийского женского форума. В конце января 2021 года на встрече с выпускницами программы спикер Совете Федерации сообщила о продолжении программы в текущем году и старте набора нового потока.