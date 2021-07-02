Уровень опасности пожаров в Крыму на выходные повысили до чрезвычайного

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах Крыма в субботу и воскресенье. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по республике.

Со среды в центральных и западных районах полуострова действует предупреждение о высокой пожароопасности.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2 июля, 3 и 4 июля в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запрещено сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установлен особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.