Только 11% москвичей привились от COVID-19 до обязательной вакцинации отдельных категорий

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 11% жителей Москвы сделали прививку от коронавируса до постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации 60% сотрудников организаций, работающих в сфере услуг. Об это сообщила в пятницу на сессии Московского урбанистического форума заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения столицы Оксана Шалыгина.

"Если мы посмотрим показатели, то они немного настораживают. Например, всего 30% москвичей ни разу не были в поликлиниках за прошлый год. А если мы говорим о профилактических ежегодных медицинских осмотрах, то за прошлый год обратились за помощью и прошли комплексное обследование только 10% жителей Москвы. <...> Если мы говорим про вакцинацию, то до постановления главного санитарного врача привито было только 11% горожан, и после выхода постановления фактически мы пришли к тому, что динамика увеличилась в 10 раз. Ежедневно сейчас порядка 60 тыс. москвичей приходят в пункты вакцинации", - сказала она.

Москва находится на первом месте среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. Главный санитарный врач столицы Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общепита, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и других подобных организаций. Затем этот список был дополнен сотрудниками служб доставки.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в столичном "Зарядье" с 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.