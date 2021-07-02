Алтайские власти запретили все мероприятия с участием более 50 человек

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края в связи со значительным ростом заболеваемости COVID-19 приняли решение запретить все массовые мероприятия с участием 50 человек, сообщила пресс-служба правительства региона в пятницу со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.

"Дополнительно к уже действующим мерам запрещаем все массовые мероприятия на территории края численностью свыше 50 человек. Ранее принимали решение о размещении граждан в помещениях - театрах, кинотеатрах, спортивных клубах - не более 50% от их вместимости, и к этому пункту добавляются еще открытые бассейны", - цитирует пресс-центр Томенко по итогам заседания оперативного штаба.

По данным руководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирины Пащенко, эпидемическая ситуация в крае оценивается как неблагополучная: в течение последних трех недель отмечается рост заболеваемости от 33 до 70% еженедельно, ежедневный темп прироста составляет в течение недели от 6 до 8%.

"Ситуация потребовала увеличения коечного фонда для лечения коронавирусной инфекции. На прошлой неделе было 1 812 коек, сейчас 3 158. Свободный коечный фонд составляет 18%. При этом увеличивается доля пациентов, которым требуется ИВЛ, растет количество пациентов в тяжелом состоянии. Мы принимаем меры для развертывания коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12 горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать помощь", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения региона Дмитрия Попова.

За минувшую неделю объемы вакцинации в регионе выросли в три раза: ежедневно прививки получают прививки до 6 тыс. жителей края. В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что в связи с ажиотажным спросом на вакцинацию в некоторых пунктах закончилась вакцина. При этом там не назвали конкретное количество пунктов вакцинации, где отмечены такие факты. В пресс-службе уточнили, что очередная партия вакцины (40 700 доз) поступит в край 3 июля и будет оперативно распределена между медицинскими организациями.

О ситуации с коронавирусом на Алтае

Всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден у 54 787 человек. В регионе вакцинированы более 350 тыс. жителей, более 87 тыс. из которых получили оба компонента вакцины.

Ранее сообщалось, что 22 июня по решению опершаба в регионе запретили массовые мероприятия, рассчитанные на 1 тыс. и более участников. Тогда же заполняемость театров, кинотеатров, спортивных объектов ограничили 50%.