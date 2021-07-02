Работодателям Смоленской области рекомендовали отправить на удаленку непривитых работников

ТАСС, 2 июля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, согласно которым руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы рекомендовали перевести на дистанционную работу сотрудников, не прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

"Рекомендуется работодателям отправить на дистанционную работу лиц, не прошедших полный курс профилактической прививки (подтвержденный соответствующим сертификатом) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Также согласно внесенным в указ изменениям в регионе ввели обязательную предварительную запись на допуск жителей в центры занятости населения. Также установили бессрочный запрет на посещение домов-интернатов и других соцучреждений с круглосуточным пребыванием граждан, ранее это ограничение действовало до 4 июля.

Ранее главный государственный санитарный врач по Смоленской области подписал постановление о введении в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для работников сфер торговли, общепита, услуг и ряда других предприятий и организаций. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 9 августа, вторым - до 1 сентября. По информации регионального департамента здравоохранения на 1 июля, первым компонентом привились более 120 тыс. жителей, для достижения коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 455 908 человек, что составляет 60% взрослого населения.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 2 июля, в Смоленской области с начала пандемии выявили 35 057 случаев заражения коронавирусом, в том числе 255 - за последние сутки. Выздоровели 31 751 человек, 1 125 пациентов умерли.