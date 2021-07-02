Рестораны Петербурга усилят контроль безопасности болельщиков Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Рестораны на Крестовском острове возле стадиона "Газпром Арена" в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Петербурге усилят контроль за соблюдением футбольными болельщиками мер безопасности. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала Pr-директор ресторана "Альпенхаус" Татьяна Веселкова.

"Безусловно, мы усилим контроль за соблюдением правил: все гости, так же, как и сотрудники, должны передвигаться по ресторану в масках, персонал должен измерять температуру посетителей на входе, все в заведениях должны соблюдать дистанцию и использовать дезинфицирующие средства. Контроль осуществляется сотрудниками ресторана, а также нашей службой безопасности. Хотя было бы здорово, если бы официальные лица, сопровождающие болельщиков, тоже следили за выполнением всех необходимых антиковидных мер", - отметила она.

Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Санкт-Петербурге Александр Марков отметил, что и до пандемии к ресторанам и отелям предъявлялись серьезные требования по соблюдению санитарной и эпидемиологической безопасности, что позволило им стать наиболее безопасными для посетителей местами отдыха в разгар эпидемии. Кроме того, в пятницу на сайте Федерального агентства по туризму появилась информация, что в гостиницах Петербурга вакцинацию прошли до 50 % персонала.

Также по поручению губернатора Александра Беглова с 11 июня ежедневно проводятся проверки соблюдения санитарно-эпидемических требований в торговле и общепите. За это время было проверено 1 564 объекта.

2 июля в Петербурге пройдет четвертьфинальный матч Евро-2020 между сборными Швейцарии и Испании, игра начнется в 19:00.