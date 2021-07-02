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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что власти не обсуждают введение локдауна в России

При этом пресс-секретарь президента добавил, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах остается напряженной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Карпухин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российские власти не хотят вводить в стране локдаун из-за распространения коронавируса, такая возможность сейчас не обсуждается. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Никто не хочет никаких локдаунов. И локдаун не обсуждается. Именно поэтому - чтобы это не обсуждалось - мы все должны привиться как можно скорее", - подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что позицию на этот счет уже озвучивал и президент России Владимир Путин.

Ситуация с коронавирусом в стране

Ситуация с распространением коронавируса остается напряженной в некоторых регионах, но власти принимают необходимые меры для борьбы с пандемией, добавил Песков.

Он обратил внимание на то, что в Москве уровень заболеваемости в три раза выше, чем в среднем по стране. Большая нагрузка на систему здравоохранения наблюдается и в других регионах, добавил представитель Кремля.

При этом, подчеркнул он, власти принимают меры для борьбы с пандемией. "Напряженно работает оперативный штаб правительства, работают главы регионов, реализуя свои особые полномочия", - сказал пресс-секретарь президента.

"Поэтому работа ведется, но, естественно, мы имеем дело с весьма и весьма коварным врагом в виде коронавируса и новых штаммов, которые появляются в нашей стране", - подытожил Песков.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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