Абрамченко заявила, что в России началась "генеральная экологическая уборка"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Генеральная уборка" объектов загрязнений окружающей среды на суше и на море, в том числе связанных с затонувшими кораблями, запущена в России. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера России Виктории Абрамченко.

"В России запущена "генеральная уборка" водных объектов морских акваторий и ликвидация накопленного экологического вреда на суше", - отмечается в сообщении.

По словам Абрамченко, на приоритетные проекты по ликвидации накопленного вреда на суше и на море по поручению президента России Владимира Путина будет направлено 20 млрд рублей. "Регионы и профильные ведомства должны определить перечень таких "горячих точек", которые требуют вмешательства в самое ближайшее время. Самое главное - граждане должны увидеть реальный результат этой работы", - отметила она. Вице-премьер напомнила, что после поездки председателя правительства Михаила Мишустина в регионы Дальневосточного федерального округа уже начата работа по расчистке так называемого кладбища кораблей.

"Проблема копилась десятилетиями. Почему-то было принято считать затопление корабля нормальным видом утилизации, но это недопустимо. Сейчас в штабном режиме регионы вместе с профильными ведомствами и бизнесом работают над ликвидацией этой проблемы. Лидеры в реализации плана генуборки - Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область. В акваториях этих территорий уже есть видимые результаты", - сказала Абрамченко. Она подчеркнула, что важна работа и для экологии территорий, и для целей экономического развития, повышения их туристского и рекреационного потенциала, обеспечения надлежащего судоходства и рыболовства.

В сообщении также говорится о том, что Абрамченко поручила Минтрансу составить перечень приоритетных брошенных объектов, у которых нет собственника и для ликвидации которых требуется финансовая поддержка федерального бюджета. Если же имеется собственник затопленного имущества, он должен нести ответственность за его утилизацию. "Наряду с расчисткой водных объектов необходимо вести профилактическую работу, не допускать подобного захламления, создавать систему, при которой кладбища кораблей просто не смогут появиться. В правительство уже внесен законопроект, который обязывает собственника судна нести полную ответственность за свое имущество, правильно утилизировать корабли", - сказала Абрамченко.

Ожидается, что закон будет внесен в Госдуму осенью этого года, добавила она. Кроме того, по поручению Абрамченко администрациями субъектов вместе с Минтрансом, Минприроды и Минфином будет создана единая база затопленных кораблей, которая будет содержать характеристики объектов, собственников судов и план утилизации объектов. Такой реестр, уточнила вице-премьер, должен вестись без сложных бюрократических процедур в упрощенном виде. Кроме того, профильным ведомствам поручено создать единую базу наиболее эффективных решений по утилизации судов. Это позволит оптимизировать расходы бюджета и распространить лучший опыт на разные территории.