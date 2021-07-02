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В Башкирии набравшие 100 баллов на ЕГЭ выпускники могут получить 150 тыс. рублей

Для этого они должны поступить в вузы республики, входящие в Евразийский НОЦ

УФА, 2 июля. /ТАСС/. Выпускники в Башкирии, которые набрали 100 баллов по итогам Единого государственного экзамена и поступили в вузы республики, входящие в Евразийский НОЦ, получат 150 тыс. рублей. Указ подписан Радием Хабировым, сообщила пресс-служба главы региона в пятницу.

"В Башкортостане с 2021 года учредили ежегодную единовременную премию Главы региона в размере 150 тыс. рублей выпускникам республиканских школ, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена и поступившим в вузы республики, которые являются участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров", - говорится в сообщении.

Мера направлена то, чтобы удержать отличников учебы в республике, отметили в пресс-службе. Выплата не будет облагаться налогом. На данный момент в регионе ЕГЭ на 100 баллов сдали 89 человек. Окончательные результаты станут известны 8 июля. В Евразийский НОЦ входят шесть основных вузов региона.

Теги
РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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