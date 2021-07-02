Президент Чехии заявил, что в республике могут вернуть жесткие социальные ограничения

ПРАГА, 2 июля. /ТАСС/. Власти Чехии восстановят жесткие социальные ограничения, действовавшие в стране на пиках первой и второй волн пандемии, если в республике будут распространяться новые агрессивные штаммы коронавируса типа "Дельта". Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном в пятницу газетой Mladá fronta DNES .

"Несмотря на то, что я оптимист и этот оптимизм основан прежде всего на прогрессе [в проведении] вакцинации [населения], я, конечно же, думаю, что если возникнет [угроза распространения в Чехии] очень агрессивного штамма коронавируса, то мы будем вынуждены временно восстановить некоторые [жесткие] ограничительные меры <...>. Это может произойти", - сказал президент.

В Чехии, как ранее сообщило национальное министерство здравоохранения, был выявлен штамм "Дельта", который быстро распространяется также в соседней Словакии. Тем не менее власти обеих стран не планируют вводить обязательную вакцинацию, она останется добровольной. Поставлена задача, чтобы к концу лета привились не менее 70% населения этих республик.