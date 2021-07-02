Посольство Италии в России перевыпустит истекшие в период пандемии визы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Посольство Италию ведет работу по перевыпуску для россиян туристических виз, чей срок истек в период пандемии. Об этом в пятницу, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил журналистам посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Те туристические визы, срок действия которых истек в период пандемии, можно сейчас уже перевыпустить, этот процесс уже идет, - сказал посол. - Но, к сожалению, воспользоваться ими в данный момент невозможно".

Дипломат обратил внимание на ухудшение эпидемической ситуации в России. По его словам, низкие темпы вакцинации в РФ осложняют возобновление туризма.