В Минздраве заявили, что около 3,6 млн человек в РФ нуждаются в медицинской реабилитации

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 3,6 млн россиян, по оценкам профильных экспертов, сегодня нуждаются в медицинской реабилитации. При этом около 65% коечного фонда, участвующего в реабилитации пациентов, было перепрофилировано для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.

"Если брать по статистике 2019 года, то у нас по стране медреабилитацию получали порядка 800 тыс. человек в год, вместе с тем по данным экспертов - главных наших специалистов Национальных медицинских исследовательских центров, количество нуждающихся в медреабилитации как минимум в 4,5 раза больше, чем данная цифра", - сказал он в "Единой России" на экспертном обсуждении на тему "Реализация программы по развитию системы медицинской реабилитации".

Камкин пояснил, что за основу взяты цифры 2019 года, так как в 2020 году в условиях распространении новой коронавирусной инфекции многие медорганизации, в том числе занимающиеся реабилитацией, были вынуждены перепрофилироваться для лечения пациентов с ковидом. "По нашим данным, мониторинга, больше 65% коечного фонда, участвующего в медицинской реабилитации были перепрофилированы, соответственно, имело место быть и ограничение по медицинской реабилитации. Сейчас в ряде регионов, там, где ситуация более-менее спокойная, проходит процедура обратного перепрофилирования", - рассказал он.

Замглавы Минздрава отметил, что сегодня для обеспечения возможности организации медицинской реабилитации в первую очередь необходимо укреплять материально-техническую базу медорганизаций, а также готовить больше специалистов. "У нас сегодня порядка 2,4 тыс. медорганизаций оказывают медреабилитацию, из них порядка 700 - это организации негосударственные, - сказал Камкин. - С этого года будут выделены дополнительные средства, в том числе на обеспечение медицинской реабилитацией пациентов, перенесших новую коронавирунсую инфекцию".