Додон обсудил с послом России в Молдавии ход переговоров о закупке "Спутника V"

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Молдавии ведут переговоры с Россией о закупке 700 тыс. доз вакцины "Спутник V". Об этом заявил лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон по итогам состоявшейся в пятницу встречи с послом РФ в Кишиневе Владимиром Васнецовым.

"Поблагодарил российское руководство за предоставленную ранее гуманитарную помощь в виде 182 тысяч доз вакцины "Спутник V". Кроме того, в настоящее время завершаются переговоры на предмет заключения соглашения о приобретении 700 тысяч доз препарата, которые будут доставлены в Молдавию в течение шести месяцев для успешного выполнения программы массовой иммунизации населения", - написал Додон в своем Telegram-канале.

О переговорах с РФ по закупке российской вакцины сообщил ранее и госсекретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Игорь Куров, комментируя результаты проведенного на прошлой неделе в Кишиневе марафона вакцинирования. Из 4 360 привитых на нем человек четыре тысячи выбрали российский препарат, очередная партия которого поступила в республику в качестве гуманитарной помощи. Новость о российском препарате вызвала ажиотаж - тысячи людей с ночи занимали очередь к развернутым в центре города пунктам вакцинации, которая растянулась на несколько кварталов. Когда возникла угроза, что вакцины на всех не хватит, на помощь пришла Митрополия православной церкви Молдавии, которая направила врачам еще 1 тыс. доз полученных ею из России вакцин.

Россия выделила Молдавии в качестве гуманитарной помощи 182 тыс. доз "Спутника V" по просьбе спикера парламента Зинаиды Гречаный и Додона. Согласно данным Минздрава, всего в республику уже поступило около 1 млн доз вакцин, в основном в качестве гуманитарной помощи через международную платформу COVAX. На соответствующие обращения молдавских властей также отозвались Россия, Румыния, Китай и другие страны. За время начавшейся со 2 марта вакцинации населения обе дозы вакцины в республике уже получили более 255 тыс. человек (6,5% населения страны).

В июне в республике регистрировали спад заболеваемости. В больницах остаются от 150 до 200 пациентов с коронавирусом, тогда как еще в марте число таких пациентов превышало 4 тыс. человек. Власти отменили почти все действовавшие санитарные ограничения, жителей обязали только носить маски в закрытых общественных местах, а организации - не допускать столпотворений, ограничения на массовые мероприятия теперь носят рекомендательный характер.