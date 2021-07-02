Работодатели должны отчитаться о вакцинации сотрудников на удаленке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Работодатели обязаны подать сведения о вакцинации по всем сотрудникам организации, включая работающих дистанционно. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

"Да, нужно", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимости подачи сведений о вакцинации тех, кто работает на удаленке. Сведения необходимо подавать "по всем работникам организации, исполнителям по гражданско-правовым договорам, получившим первый и (или) второй компонент вакцины против коронавирусной инфекции, в том числе по тем, которые переведены на дистанционный режим работы", уточнил Фурсин.

С 1 июля московские предприниматели должны подавать сведения о вакцинированных сотрудниках на mos.ru. За первые сутки такие сведения поступили более чем от 1 500 организаций. До 15 июля 60% работников организаций из сферы торговли, общепита, бьюти-индустрии, фитнеса, бытовых услуг и других должны привиться хотя бы одним компонентом вакцины. А до 15 августа необходимо сделать прививку вторым компонентом.

По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из более 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".