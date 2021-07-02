Истребители Балтийского флота примут участие в военно-морском параде в Санкт-Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Истребители Су-30СМ и Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, примут участие в воздушной части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ России, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба флота.

"Восемь истребителей Су-30СМ и Су-27 авиасоединения морской авиации флота совершили перелет с мест постоянного базирования в Калининградской области на аэродром Петрозаводск в Карелии для подготовки к участию вместе с другими самолетами морской авиации ВМФ страны в воздушной части военно-морского парада", - отметили в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы флота Роман Мартов, "за немногим более двух часов самолеты успешно преодолели расстояние около 1,5 тыс. км".

В Главном военно-морском параде и военно-спортивном празднике, которые пройдут в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ России, примут участие 20 боевых кораблей, катеров и подводных лодок Балтийской и Ленинградской военно-морских баз Балтфлота. Также привлекут восемь патрульных и противодиверсионных катеров. Для подготовки и обеспечения мероприятий праздника задействовали более 35 буксиров, гидрографических и спасательных судов, танкеров, плавучих кранов и судов обеспечения различных классов.