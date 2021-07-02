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Комиссия кабмина РФ поддержала проект об определении порядка работы дорожных камер

Кодекс об административных правонарушениях дополнят примечанием, согласно которому требования к камерам, используемым для фиксации дорожных нарушений камерам, и к полученным с их помощью материалам устанавливаются правительством

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на законопроект о закреплении за кабмином полномочий по введению порядка использования дорожных камер. Текст есть в распоряжении ТАСС.

Авторами законопроекта выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и его первый заместитель Ирина Рукавишникова. Сенаторы предлагают дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях примечанием, согласно которому требования к используемым для фиксации дорожных нарушений камерам и к полученным с их помощью материалам устанавливаются правительством РФ.

Кроме того, кабмин будет наделен правом ввести порядок применения камер для фиксации правонарушений, обработки, хранения данных и отправки информации в компетентный орган. В случае использования камеры с нарушением установленного правительством порядка дело об административном правонарушении заводиться не будет.

"Законопроект направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва.

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