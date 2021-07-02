Игнатенко назвал главной задачей на новом посту сохранение наследия ОТР

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Заслуженный журналист России Виталий Игнатенко назвал своей главной задачей на посту генерального директора Общественного телевидения России (ОТР) сохранение наследия, созданного предыдущим руководителем Анатолием Лысенко.
Президент Владимир Путин назначил Игнатенко гендиректором Общественного телевидения России. На этом посту он сменил заслуженного журналиста России Анатолия Лысенко, скончавшегося 20 июня в возрасте 84 лет.
"Для меня самое главное - сохранить наследие, созданное Анатолием Григорьевичем Лысенко. Это самое главное. Ему удалось сделать канал близким, добрым, хорошим другом для многих миллионов телезрителей. И мне очень важно не только сохранить все сделанное, но и умножить. Если мне удастся, я буду считать, что выполнил поручение президента Владимира Путина", - сообщил Игнатенко ТАСС в пятницу.