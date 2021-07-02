Умер один из основателей ВШЭ Александр Алексахин

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Один из основателей Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Алексахин умер на 73-м году жизни, сообщается на сайте вуза в пятницу.

"1 июля ушел из жизни один из основателей Вышки, человек, много лет создававший и отвечавший за все хозяйственные объекты университета, Александр Александрович Алексахин", - говорится в сообщении. Вуз выражает соболезнования родным и близким умершего.

На сайте ВШЭ указано, что Алексахин занимал должность проректора ГУ-ВШЭ с 1998 по 2009 год. Также занимал должность замдиректора дирекции по эксплуатации и текущему ремонту зданий и сооружений вуза.

"Он создал в Вышке отлаженную систему сервисного обслуживания, комплекс общежитий. За короткое время здания, передаваемые университету, были приспособлены для учебных занятий. Механизмы работы блока АХО [административно-хозяйственного отдела], внедренные Сан Санычем, работают до сих пор и подтверждают свою эффективность", - приводятся на сайте слова первого проректора ВШЭ Александра Шамрина.

Шамрин добавил, что Алексахина отличала личная смелость в принятии решений и при этом понимание своей ответственности за репутацию университета.

"Своей работе он отдавал всего себя. И даже, когда по состоянию здоровья перешел с должности проректора на должность советника, активно участвовал в нашей общей работе, вел важнейшие проекты. Мы всегда будем помнить нашего соратника и продолжим его дело", - добавил Шамрин.