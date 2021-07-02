В Томской области ввели выплаты для учителей и медиков при переселении

ТОМСК, 2 июля. /ТАСС/. Учителя и медики при трудоустройстве в районах Томской области по программе переселения соотечественников получат по 100 тыс. рублей. Такое решение принято губернатором региона Сергей Жвачкиным, сообщает пресс-служба администрации региона в пятницу.

"Поддерживаю решение людей переехать на историческую родину, и, конечно, им нужно помочь обустроиться на новом месте. Работа найдется для каждого, но особенно в глубинке ждут медиков и учителей. Поэтому я принял решение в первую очередь поддержать соотечественников этих профессий", - приводит пресс-служба слова Жвачкина.

В администрации уточнили, что по государственной программе "Переселение соотечественников" за пять лет в Томскую область переехали и получили гражданство свыше 2 тыс. человек. Большая часть прибывших соотечественников прибыли из стран СНГ: Казахстана, Украины, Узбекистана, Киргизии, Армении, Азербайджана. Около 66% имеют высшее образование, каждый четвертый - среднее профессиональное. Местом постоянного жительства соотечественники выбирают преимущественно Томск, Стрежевой, Асиновский и Колпашевский районы.

"Зарубежные специалисты чаще всего устраиваются по таким специальностям, как инженеры-проектировщики, конструкторы, программисты, энергетики, педагоги, врачи, фельдшеры, медсестры. Востребованы и рабочие профессии: техники-механики, электромонтеры, электрогазосварщики, монтажники. С 2020 года принять участие в программе могут и иностранные студенты. Такой возможностью уже воспользовались 57 человек", - рассказали в пресс-службе, отметив, что участникам программы "Переселение соотечественников" оказывается помощь в трудоустройстве, получении профессионального образования и организации собственного дела.