Власти Костромской области проверят информацию об избиении пациентки городской больницы

КОСТРОМА, 2 июля. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Костромской области начал служебную проверку после появления в соцсетях видео, на котором женщину бьет и оскорбляет санитарка в городской больнице Костромы.

"По этому сообщению департаментом здравоохранения Костромской области и руководством больницы инициирована служебная проверка. На время проведения служебной проверки сотрудник будет отстранен от работы", - сказали ТАСС в департаменте в пятницу.

На видео пациентка лежит на больничной кровати, санитарка пытается ее перевернуть, бьет по лицу и ругает, обращается грубо. Пациентка кричит. Видео якобы снято в отделении травматологии.