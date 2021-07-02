Путин подписал закон, отменяющий обязательность техосмотра для оформления полиса ОСАГО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован в пятницу на официальном портале провой информации.

что изменится в процедуре диагностики автомобилей

ОСАГО без техосмотра: что изменится в процедуре диагностики автомобилей

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Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Сейчас обязательное страхование автогражданской ответственности осуществляется только при условии проведения государственного технического осмотра автомобиля.

Как ранее сообщил начальник отдела организации деятельности по техническому надзору Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Сергей Чипурин, водителей не будут штрафовать за отсутствие документов о техническом осмотре в случае ДТП.