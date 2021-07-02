Заболеваемость COVID-19 в Калмыкии за прошлую неделю выросла на 70%

ЭЛИСТА, 2 июля. /ТАСС/. Число заболевших COVID-19 в Калмыкии за прошедшую неделю по сравнению с предыдущей выросло на 70%, эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как очень напряженная, сообщил ТАСС в пятницу главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Ранее сообщалось, что с начала июня эпидемиологи констатировали в Калмыкии начало третьей волны заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

"Ситуацию с COVID-19 в республике можно охарактеризовать как очень напряженную. Рост числа заболевших начался с начала июня, за три недели июня он увеличился в два раза. Если за позапрошлую неделю было зарегистрировано 176 заболевших, то за прошлую неделю - 307 случаев заболевания", - сказал глава Роспотребнадзора региона.

В связи с ростом числа заболевших в республике открыли пять инфекционных госпиталей. Сейчас развернуто 365 койко-мест, из них 180 - с подачей кислорода, в том числе 48 - реанимационные. Госпитали развернуты на базе республиканского центра специализированных видов медицинской помощи, республиканской больницы им. Жемчуева и Яшкульской районной больницы. Это полностью закрывает проблемы тех, кто должен лечиться в условиях стационара, отметил Санджиев.

"Сложная эпидситуация поспособствовала увеличению темпов вакцинации кратно. Если на начало июня мы вакцинировали не более 200 человек в сутки, то в минувшую среду - 798 жителей региона. Люди идут прививаться коллективами, поскольку мы обязали работодателей прививать сотрудников решением оперштаба, а также самостоятельно. На сегодняшний день Калмыкия занимает первое место в ЮФО по доле вакцинированных, по исполнению плана вакцинации, по вакцинации категории "60 плюс", - добавил главный санитарный врач республики.

По данным оперштаба на текущий день, в республике с начала пандемии зарегистрировано 21 843 случая заражения (плюс 78 за сутки), выздоровели и выписаны 20 782 пациента (плюс 19 за сутки). Умерли 415 человек. Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за пандемии до 18 июля.