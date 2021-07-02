В ФРГ заявили, что новый локдаун для привитых в стране не потребуется

БЕРЛИН, 2 июля. /ТАСС/. Нужды в введении жестких ограничений для полностью привитых жителей ФРГ при возможной новой волне коронавируса, вероятнее всего, не будет. Об этом заявил в пятницу германской телерадиостанции MDR глава Ведомства федерального канцлера Хельге Браун.

"Пока действуют вакцины, вопрос локдауна для полностью привитых не обсуждается", - сказал он. По его словам, осенью, если будет четвертая волна, получившие полную защиту граждане смогут организовывать свой досуг без ограничений. "Многие сферы, которые в прошлом пришлось закрывать, на этот раз для большой части населения закрывать не придется", - добавил Браун.

Свыше 35% жителей Германии прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. 45 млн жителей страны (53,6% населения) были вакцинированы по крайней мере один раз.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, врачи, медсотрудники, работники важных социальных профессий. Используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca, а также Johnson & Johnson.

На будущий год планируется закупить еще 200 млн доз вакцин.