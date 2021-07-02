МЧС предупредило о сильных ливнях и ветре до 25 м/с в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном дожде с количеством осадков более 30 мм, крупном граде и шквалистом ветре до 25 м/с 3-5 июля на территории Крыма. Об этом сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидается сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 мм), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Экстренное ведомство рекомендует воздержаться от выхода на набережные, в море и горнолесную местность. На сайте сообщается, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

В Крыму из-за сильных дождей, прошедших с 16 по 20 июня, и подтопления жилых домов объявили режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту.