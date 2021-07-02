Эксперт: холодный душ у людей с заболеванием сосудов может привести к инсульту

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Регулярный прием контрастного душа тренирует сердечно-сосудистую систему, однако при воздействии холодной воды у людей с заболеваниями сосудов и сердца может произойти резкий спазм, который в том числе может привести к сердечному приступу или инсульту. Об этом в пятницу сообщила врач-кардиолог, терапевт, доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мария Беневская в преддверии Международного дня кардиолога, который отмечается 6 июля.

"При регулярном использовании контрастного душа со временем происходит тренировка сердечно-сосудистой системы: под воздействием холодной воды поверхностные сосуды сужаются, чтобы защитить организм от потери тепла. В жару, наоборот, происходит расширение сосудов, близких к поверхности тела, - это позволяет избежать перегрева. Что касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то резкий спазм сосудов при воздействии холодной воды действительно может привести к сердечному приступу или инсульту", - приводит ее слова пресс-служба РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Беневская отметила, что, как и к любым другим тренировкам, к контрастному душу следует приучать организм постепенно, начиная с мягких перепадов температур и коротких интервалов, в жару же рекомендуется прохладный, но не ледяной душ даже для здоровых людей.

Водно-солевой баланс и рацион

Эксперт также рассказала, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно в жару и при интенсивных занятиях, следует помнить о поддержании водно-солевого баланса. "Изменения в этой системе могут стать причиной плохого самочувствия и развития даже некоторых угрожающих состояний. К электролитам, важным для нашего организма, относятся не только калий и магний, но и натрий, хлор, кальций и фосфор. Чтобы восполнить утраченные электролиты, нужно ежедневно употреблять достаточное количество воды (1,5-2 литра в сутки), полностью не исключать натуральную соль в рационе даже тем людям, которым рекомендуется ограничение поваренной соли в силу имеющихся у них заболеваний", - рассказала эксперт.

Она также добавила о важности употребления разнообразных фруктов и овощей, богатых этими микроэлементами, например: шпинат, картофель, авокадо, апельсины, соевые бобы, клубника и бананы, сухофрукты и орехи.

При этом, напомнила она, чтобы предотвратить развитие обострений хронических заболеваний в жару, следует отказаться от алкоголя, не находиться на открытом солнце в часы, когда оно особенно активно. "Нельзя интенсивно физически работать, нужно чаще находиться в тени или в помещении с кондиционером, но не сидеть под ним. Надевайте легкую, светлую, свободную одежду и не забывайте про головной убор. Чаще принимайте прохладный душ или ванну, прикладывайте лед или холодное полотенце к затылку и шее", - заключила эксперт.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил ТАСС, что в Москву в среду придет жара до 28-32 градусов. Температура будет выше нормы на 5-7 градусов, но повторения июньской экстремальной жары не ожидается.