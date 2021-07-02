Медики прогнозируют третью волну коронавируса в Воронежской области в середине августа

ВОРОНЕЖ, 2 июля. /ТАСС/. Медики Воронежской области ожидают к середине августа в регионе максимального роста числа заражения в ходе третьей волны COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции в онлайн-формате рассказала в пятницу главный пульмонолог Департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина.

"Мы думаем, что пик заболевания придется у нас на середину августа. То есть, весь июль мы будем прибывать в росте. И мы начнем снижение к сентябрю, если все будет благополучно, и вернувшиеся отовсюду [после летнего отдыха] дети потом не продлят нам эту волну", - сказала Костина.

Она добавила, что в регионе наблюдается плавный, но существенный рост числа заражений коронавирусом, за последние сутки выявлено 334 случая, что в два раза больше числа заболеваний в сутки в начале мая 2021 года. По данным Костиной, рост числа заболевших вызван разновидностью штамма коронавируса "Дельта".

Как уточнила Костина, в Воронежской области для пациентов с коронавирусом в больницах развернули 3 392 койки, из них 81% уже заняты. Она сказала, что в регионе зафиксировали один случай смерти ребенка с COVID-19. "Мы считаем, что текущий подъем по новому штамму обусловлен детской популяцией <...>, потому что в основном дети до 12 лет достаточно легко его переносят, бессимптомно", - сказала она.

С начала пандемии в Воронежской области выявили 91 172 случая заражения коронавирусом, 86 342 человека выздоровели, 3 848 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года - обязательный масочный режим, который надо соблюдать в местах массового собрания людей. В регионе отменили все массовые мероприятия, кроме общегородского выпускного вечера в Воронеже в ночь на 3 июля, на котором ожидаются около 4 тыс. человек.