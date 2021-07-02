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Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте начали готовиться к ливням и сильному ветру на выходных

В городе ожидаются обильные осадки, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Ялты начали подготовку к устранению последствий возможных ливней и сильного ветра, которые вновь прогнозируют в Крыму в ближайшие дни, сообщила на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

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МЧС предупредило о сильном дожде с количеством осадков более 30 мм, крупном граде и шквалистом ветре до 25 м/с 4-5 июля.

"У нас третье за последние полмесяца штормовое предупреждение. С обеда 3 июля и до 5 числа на территории Крыма грозы, сильные ливни, ветер 20-25 м/с. Надеемся, что прогноз не сбудется, но к возможным последствиям начали готовиться", - написала Павленко. Мэр добавила, что власти города собирают штаб ЧС и распределяют задачи. "Узкие" места знаем - им приоритетное внимание. Все службы и техника в полной готовности", - добавила Павленко.

ГУ МЧС по Крыму рекомендует воздержаться от выхода на набережные, в море и горнолесную местность. На сайте сообщается, что "существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива".

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Пандемия COVID-19
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