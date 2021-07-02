В Пензенской области сыновьям фронтовика вручили удостоверения к орденам Красной Звезды

ПЕНЗА, 2 июля. /ТАСС/. Военный комиссар Пензенской области полковник Андрей Сурков вручил удостоверения к двум орденам Красной Звезды сыновьям участника Великой Отечественной войны Ивана Сизова. К наградам его представили в 1945 году, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Церемония передачи удостоверений к высоким наградам состоялась на родине героя - в селе Вадинск Пензенской области. Их передали сыновьям фронтовика - Михаилу и Владимиру Сизовым", - отмечается в сообщении.

Гвардии сержант Иван Сизов в годы Великой Отечественной войны был командиром минометного расчета 229-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Прошел всю войну, победу над фашистами встретил в Праге. Его наградили тремя медалями "За отвагу", медалью "За освобождение Праги", медалью "За взятие Берлина", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", представили к двум орденам Красной Звезды.

"Ордена не были получены, так как Красная армия активно шла в наступление, а после войны из-за тяжелых воспоминаний о войне он не хотел этим заниматься", - отметили в пресс-службе.

Военные комиссариаты Центрального военного округа продолжают поиск героев, которым по тем или иным причинам не вручили заслуженные награды. Большую помощь в реализации наградных решений оказывает центральный архив Минобороны России.