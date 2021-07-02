Минобороны Украины отказалось от туфель на каблуках для женщин-военнослужащих на параде

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для девушек - курсантов военных институтов, которых готовят для участия в параде ко Дню независимости страны. Это решение ведомство было вынуждено принять после того, как депутаты Верховной рады потребовали провести расследование по факту использования такого рода обуви во время марша.

"Поговорили с министром обороны [Украины Андреем Тараном] о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой", - сообщила в Facebook в пятницу депутат украинского парламента от правящей партии "Слуга народа" Марина Бардина.

Она добавила, что парламент примет законодательство о гендерном равенстве в украинской армии и поддержке военнослужащих женского пола. "Договорились вместе поработать над установлением равенства в ВСУ (Вооруженные силы Украины) и поддержкой женщин на службе: первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее - надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база", - пообещала Бардина.

Накануне Министерство обороны Украины в Facebook опубликовало пост о том, как женщины - курсанты военных институтов Украины тренируют строевой шаг к параду в День независимости. Отмечалось, что такое обучение проходит дважды в день - с 07:30 до 08:30 и с 15:00 до 18:00, а также сообщалось, что ближе к праздничной дате "график тренировок будет становиться плотнее". При этом сообщение министерства сопровождалось фотографиями, на которых девушки-курсанты маршируют в военной форме и туфлях на каблуках.

Использование такой обуви встретило жесткое осуждение в парламенте. В пятницу группа депутатов Верховной рады выступила с открытым обращением к Минобороны страны с требованием провести служебное расследование по факту марша в туфлях на каблуках. Парламентарии эту ситуацию охарактеризовали как "лютый треш", а также заявили, что такая форма в армии превращает "женщин в карнавальных кукол" и не соответствует стандартам НАТО.