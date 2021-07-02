Почти 700 белорусских студентов пройдут обучение в вузах России летом

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 700 белорусских студентов пройдут с 4 по 18 июля обучение в российских университетах в рамках проекта "Летний университет", сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ.

"В течение двух недель - по 18 июля включительно - при поддержке Министерства науки и высшего образования России почти 700 студентов из вузов Беларуси получат возможность бесплатно получить дополнительные знания в российских университетах", - говорится в сообщении.

Проект направлен на повышение профессиональных компетенций у белорусских студентов, а также на укрепление связей между обучающимися России и Белоруссии. Всего в проекте "Летний университет" примут участие 12 российских вузов от Калининграда до Дальнего Востока. Среди них Псковский, Брянский, Смоленский, Сочинский государственные университеты, Сибирский, Северо-Кавказский, Дальневосточный, Крымский, Балтийский и Южный федеральные университеты, а также Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева и Московский государственный университет пищевых производств.

Отмечается, что участники "Летнего университета" пройдут обучение по 19 дополнительным образовательным программам, соответствующим их основным направлениям обучения. Вузами разработана насыщенная ежедневная культурно-досуговая программа с учетом специфики региона, которая включает не только экскурсии по главным достопримечательностям городов, но спортивные и музыкальные мероприятия, посещение мастер-классов и секций по выбору и т. д.

На площадки вузов-участников проекта приглашены известные общественные деятели, предприниматели, успешные представители разных профессий. В Псковском государственном университете выступят специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и историк и политолог Алексей Громыко, на площадке Московского государственного университета пищевых производств лекции для студентов прочитают шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, ресторатор Аркадий Новиков и телеведущий Антон Привольнов.

В министерстве отметили, что в последующие годы успешный опыт реализации проекта может быть масштабирован, для участия будут приглашены студенты других стран.