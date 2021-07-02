На концерте Билана на Roof Fest в Петербурге выявили нарушения антиковидных требований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Нарушения масочного режима и социального дистанцирования среди зрителей выявили на концерте Димы Билана, состоявшемся 1 июля в рамках фестиваля Roof Fest в Санкт-Петербурге. Проведение мероприятий на площадке будет возможно только после устранения замечаний, сообщили на странице комитета по культуре города в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

В свою очередь, организаторы сообщили о переносе запланированного на вечер пятницы концерта группы "Ногу свело!"

"Комитетом по культуре Санкт-Петербурга продолжается проведение проверок концертных программ, которые были согласованы в соответствии с действующим порядком проведения культурно-массовых мероприятий численностью более 75 человек. При согласовании концертных программ уполномоченный представитель концертной площадки подписывает чек-лист, в котором установлены условия проведения мероприятий. Так, в ходе контрольных мероприятий, которые прошли 1 июля 2021 года в отношении ООО "Руф проект", выявлены нарушения по соблюдению масочного режима у зрителей, социальному дистанцированию", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте фестиваля, 1 июля на его площадке состоялся концерт Димы Билана.

В комитете по культуре отметили, что в адрес организаторов направлено обращение о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции. "Проведение мероприятий на площадке будет возможно по факту устранения замечаний", - также сказано в сообщении.

На странице Roof Fest во "ВКонтакте" сообщается о переносе запланированного на вечер пятницы концерта группы "Ногу свело!". "Причиной отмены концерта сегодня стал отзыв согласования из комитета по культуре, который мы получили сегодня. <…> Мы приложили огромное количество усилий, чтоб донести до каждого гостя, что соблюдение мер безопасности - это единственный способ сохранить концерты. Но этих усилий оказалось не достаточно", - говорится в сообщении.

"Концерт группы переносится. Все подробности мы сообщим чуть позже. Все билеты остаются действительными", - добавили организаторы.

О фестивале

Фестиваль Roof Fest существует с 2012 года. Его участниками в разные годы были Mgzavrebi, Alai Oli, Iowa, СБПЧ, Billy’s Band, SunSay, Ассаи, Полина Гагарина, Noize MC, Леонид Агутин и многие другие музыканты. Основная площадка фестиваля - крыша Roof Place с видом на Финский залив на Васильевском острове.