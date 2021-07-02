МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Интернет-издание Readovka сообщило, что в редакцию пришли приставы с постановлением о блокировке сайта издания без решения суда.

"В редакцию Readovka пришли приставы с постановлением о блокировке всего сайта издания. На этот раз даже без решения суда", - говорится в пятницу в Telegram-канале издания.

Там уточнили, что за день до этого состоялся суд с депутатом "Единой России" Дмитрием Саблиным, где он потребовал удалить публикацию о нем, однако никаких требований о блокировке сайта судьей обнародовано не было.

В издании добавили, что отказались получать постановление, считая его незаконным.

ТАСС запросил комментарий Роскомнадзора.