Запасы водохранилищ Крыма выросли за июнь на две трети после сильных дождей

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Приток воды в водохранилища Крыма в июне значительно увеличился после сильных дождей, суммарный запас воды превысил 130 млн кубических метров, что на две трети больше, чем в прошлом месяце. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального гидрометцентра.

В мае приток в водохранилища естественного стока значительно уменьшился, продолжалось сокращение запасов. Общий суммарный запас воды к началу лета составил 79,24 млн кубических метров.

"Приток воды в водохранилища естественного стока в июне значительно увеличился. Общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, по состоянию на 1 июля 2021 года составил 130,58 млн кубических метров, что на 51,31 млн кубических метров больше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший объем - 28,49 млн кубических метров - поступил в питающее Севастополь Чернореченское водохранилище. Еще более 11 млн кубометров - в Белогорское водохранилище и около 10 млн - в питающее Ялту Счастливенское водохранилище. "В результате значительного притока воды, с целью недопущения перелива воды и прорыва водосбросных сооружений, из водохранилищ Счастливое и Загорское производился сброс воды. Из водохранилища Белогорское производился забор воды для водоснабжения восточных районов", - сообщается на сайте.

Отмечается, что "средние расходы воды на большинстве рек были очень высокие: на реке Черная выше Чернореченского водохранилища - в 12,9 раза выше нормы".

Объем осадков на Ай-Петри

Количество осадков, зафиксированных в июне метеостанцией на горе Ай-Петри над Ялтой в Крыму, в 4,7 раза превысило месячную норму. "Июнь был очень дождливый. Выпавшие осадки носили локальный характер и по территории речных бассейнов распределились неравномерно. Их количество было значительным, местами рекордным: в предгорных районах выпало в 1,2 раза больше нормы (Белогорск - в 5,1 раза больше нормы); на южном берегу Крыма - в 2,5-4,4 раза больше нормы (Карадаг - в 2,1 раза больше нормы); в горных районах в районе деятельности метеостанции Ай-Петри - 473% нормы, метеостанции Ангарский Перевал - 276% нормы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сильные дожди и ливни в середине июня вызвали кратковременные, но значительные паводки в бассейнах рек северного предгорья и южного берега Крыма. В Ялте на реках Дерекойка и Учан-Су максимальный расход воды превысил исторические максимумы 1962 и 1967 годов соответственно. В ряде рек, в первую очередь в Ялте и в горах около Севастополя, уровень воды повышался примерно на 1,5 м. А в низовье реки Бельбек у Севастополя - на 331 см.

Значительное повышение уровня воды фиксировалось и 25-27 июня, когда в регионе вновь прошли ливни, - например, на реке Альма выше Партизанского водохранилища он поднялся на 213 см. "Аналогичные по своим размерам паводки на реках северного предгорья и южного берега Крыма в последний раз наблюдались 19-20 июня 1987 года", - отметили в гидрометцентре.

Добавляется, что также высокими были расходы воды в реках: в Севастополе на реке Черная выше Чернореченского водохранилища - в 12,9 раза выше нормы, на других норма превышена до шести раз.

Дефицит воды

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению.