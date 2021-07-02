{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

ВОЗ сообщила, что вариант коронавируса "Дельта" обнаружили в 98 странах

Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что этот штамм быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией

ЖЕНЕВА, 2 июля. /ТАСС/. Разновидность коронавируса "Дельта", отличающаяся высокой заразностью, обнаружена по меньшей мере в 98 странах. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вариант "Дельта" является опасным, и он продолжит эволюционировать и мутировать", - сказал он, добавив, что этот штамм "обнаружен по меньшей мере в 98 странах и быстро распространяется в государствах с низким и высоким охватом вакцинацией".

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
В США за июнь число рабочих мест выросло на 850 тыс.
Уровень безработицы в стране находится на уровне 5,9%
Читать полностью