СМИ: Вьетнам за последние полгода посетило на 97,6% меньше иностранцев

ХАНОЙ, 2 июля. /ТАСС/. Около 88 200 граждан других стран посетили Вьетнам за первую половину нынешнего года, что на 97,6% меньше аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила в пятницу газета Vietnam News со ссылкой на данные Главного статистического управления республики.

Согласно ведомству, спад связан с принятыми во Вьетнаме мерами по борьбе с распространением коронавируса. Большинство прибывающих иностранцев - технические специалисты, работающие на различных проектах во Вьетнаме, так как границы для международного туризма закрыты.

Согласно данным Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением заболевания COVID-19, с января 2020 года во Вьетнаме выявлены 17 727 инфицированных. Из них 14 335 человек заразились за время начавшейся 27 апреля четвертой волны COVID-19. Из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер 81 человек. В медицинских учреждениях под наблюдением врачей сейчас остаются 10 399 заболевших.