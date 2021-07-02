Власти Петербурга объявили об отмене концертной программы ко Дню ВМФ из-за эпидситуации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга принял решение об отмене концертной программы ко Дню Военно-морского флота РФ из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе комитета.

"В связи с текущей эпидемиологической ситуацией после консультации с Роспотребнадзором комитетом по культуре Санкт-Петербурга было принято решение об отмене концертной программы ко Дню военно-морского флота. Запланированное финансирование будет перенаправлено на субсидии на поддержку социально ориентированных НКО в сфере культуры", - сказали в комитете.

Главный военно-морской парад ко Дню ВМФ пройдет в этом году в Кронштадте и Санкт-Петербурге 25 июля.

По последним данным, в Петербурге выявили 472 935 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 450 711 человек, умерли 16 562. За последние сутки в городе выявили 1 671 случай заражения.