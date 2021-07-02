Массовая вакцинация населения Грузии от коронавируса начнется с 5 июля

ТБИЛИСИ, 2 июля. /ТАСС/. Грузия получила 1 млн доз вакцин китайского производства компаний Sinopharm и Sinovac Biotech, что позволит начать массовую вакцинацию населения от коронавируса с 5 июля. Об этом в пятницу заявил на брифинге премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

"Сегодня к нам поступили 1 млн доз вакцин. Это вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), с которыми хорошо знакомы наши граждане, - Sinopharm и Sinovac. Миллион доз уже на месте. Мы уже готовы с понедельника (5 июля) начать процесс массовой вакцинации", - сказал Гарибашвили.

Он добавил, что с субботы уже начнется регистрация граждан. В вакцинации будут задействованы до 350 медицинских бригад. В день планируется прививать от 20 до 25 тыс. человек, чтобы к концу года удалось привить 60% взрослого населения для достижения коллективного иммунитета. Премьер также отметил, что в июле страна ожидает еще 1 млн доз вакцин Sinopharm и Sinovac. 1 млн доз Грузии предоставит также и компания Pfizer. В общей сложности, до конца года республика получит до 4 млн доз вакцин от коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. С начала эпидемии в стране зафиксированы 368 022 инфицированных, что составляет 9,87% населения, 353 231 пациент выздоровел, 5 335 человек умерли. В республике с 15 марта идет кампания по вакцинации. По данным Минздрава, оба компонента вакцины уже получили более 104 тыс. человек, что составляет 2,79% населения.