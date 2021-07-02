В Роскачестве напомнили о правилах перевозки питомцев и отдыха с ними

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. "Российская система качества" (Роскачество) дало рекомендации по законной и безопасной перевозке питомцев в путешествиях.

"Чтобы животное разрешили взять в транспортное средство, необходимо оформить специальные документы. Ветеринарный паспорт и прививки нужны в том случае, если вы летите внутренним рейсом. Иногда требуется справка о состоянии здоровья питомца (ветеринарное свидетельство по форме №1), в которой должны быть отметки о всех прививках. Получить эту справку можно в государственных ветклиниках. Ветеринарное свидетельство - Международный ветеринарный сертификат нужен в том случае, если вы летите за границу. Его регистрируют в пограничной службе ветконтроля. Также может потребоваться справка от клуба СКОР или РКФ о том, что животное не представляет племенной ценности. При поездке в страны Евросоюза питомца нужно чипировать или обеспечить уникальным клеймом", - говорится в сообщении Роскачества.

Важно помнить, отметили эксперты, что многие прививки (например, от бешенства) должны быть сделаны заранее. Конкретные сроки, а также дополнительные условия (например, результат анализа крови) необходимо уточнять в правилах ввоза животных в стране назначения. "Если вы едете в поезде по России, то предъявлять дополнительные ветеринарные документы не требуется. То же в общем случае касается любой перевозки животных по России, но рекомендуется все же заранее уточнять все условия, чтобы не было неприятных сюрпризов". - указали в Роскачестве.

В поездах по России перевозить животное можно в специальных вагонах. В правилах перевозки животных РЖД есть подробные условия, которые важно изучить до поездки. Так, в поездах России можно перевозить не больше двух питомцев на один билет. За проезд в поездах дальнего следования может взиматься дополнительная плата, в ряде случаев могут потребовать выкуп всего купе.

"Крупные собаки (то есть такие, которых нельзя разместить в переноске, размеры которой по сумме трех измерений не больше 180 см) должны находиться в вагоне только в наморднике и на поводке. Провозить их можно в купейном вагоне, только с хозяином или сопровождающим, при этом выкупается все купе, а количество пассажиров, включая животных, не должно превышать количество мест в купе. Перевозка кошек в поезде проще, часто их берут в обычный вагон, но в данном случае лучше не рисковать, потому что дополнительные разбирательства станут дополнительным стрессом для животных", - напомнили эксперты. Собак-поводырей можно брать с собой без дополнительной платы, но потребуется показать документы, которые подтвердят, что собака прошла обучение. Собака должна находиться при хозяине.

Правила перевозки в самолете

Правила перевозки животных в самолете зависят от конкретной авиакомпании. Их нужно уточнять заранее и, как указывают эксперты, желательно строго соблюдать. Стоимость перевозки зависит от веса питомца. "Перевозка собак в самолете становится чуть более стрессовой, если у вас большая порода. Крупных животных перевозить можно только в багажном отделении. При этом питомец испытывает сильное волнение, которое может крайне негативно сказаться на его здоровье. Поэтому заранее оцените риски и проведите ветеринарный осмотр, который подтвердит, что домашний любимец выдержит такой перелет. У большинства авиакомпаний есть ограничения на суммарное количество животных в салоне, это надо учитывать при регистрации на рейс", - отметили в Роскачестве.

Например, по правилам "Аэрофлота", перевозить можно трех питомцев (в прежних правилах допускался один); в салон в переноске можно взять двух взрослых животных, но только в том случае, если их суммарный вес (вместе с переноской) не превышает 8 кг. Подать запрос на перевозку питомцев можно за шесть часов до рейса. "Во время регистрации животное фотографируют, на клетке размещают стикер с данными питомца и контактами владельца. Сняты ограничения на перевозку определенных пород: теперь летать можно с собаками брахицефальных пород (бульдоги, боксеры, мопсы и другие), также существенно сокращен список потенциально опасных пород, которые провозить нельзя", - прокомментировали правила "Аэрофлота" в Роскачестве.

Подготовка

При подготовке к поездке эксперты рекомендуют подготовить не только все документы, но и необходимые приспособления - шлейку, переноску, намордник и другие. Хотя конкретных требований часто не предъявляется, эксперты советуют выбирать такую переноску, в которой питомцу будет по возможности свободно, чтобы у него не было дополнительного стресса из-за замкнутого пространства. Переноска для путешествия должна быть крепкой, указывают в Роскачестве. "В большинстве случаев вас попросят держать переноску на коленях, но иногда для нее нужно отдельное место. На дно постелите пеленки или мягкую ткань, чтобы питомцу было более комфортно, а неожиданности не испортили поездку вам и животному", - отметили в Роскачестве.

Успокоительные для животных нужны в тех случаях, если питомец тревожный, нервный, может неадекватно отреагировать на что-то во время пути. "Хорошо зная характер своего питомца, вы можете предположить, как он отреагирует на путешествие, и подготовиться. Очень нервных животных можно поддержать легким успокоительным, но не назначайте его самостоятельно, проконсультируйтесь с ветеринаром. Любые лекарства лучше давать за какое-то время до поездки, чтобы они успели подействовать, а вы - понять, что они не влияют плохо на питомца", - добавили в Роскачестве.

При заселении с животными в гостиницы и апартаменты важно помнить, что не все средства размещения принимают постояльцев с питомцами. "Чтобы не было неприятных сюрпризов, выбирайте те, в правилах которых четко оговорено, что с питомцами можно. Обычно все нюансы указываются в объявлении об аренде. Помните, если животное что-то испортит в номере отеля или квартире, вам придется компенсировать убытки", - указали эксперты.