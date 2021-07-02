На создание центров трансфера технологий в России выделят около 3 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Свыше 3 млрд рублей выделят в России в течение трех лет на создание при университетах и научных организациях центров трансфера технологий, предусмотренных нацпроектом "Наука и университеты". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"До 2024 года на грантовую поддержку могут рассчитывать не менее 35 таких центров. Общий объем государственной поддержки - свыше 3 млрд рублей. Наряду со стартап-студиями, центры трансфера технологий могут стать одним из значимых компонентов университетского технологического предпринимательства, активное развитие которого предусмотрено программой поддержки университетов "Приоритет-2030", - говорится в сообщении.

Минобрнауки также объявило конкурс среди университетов и научных институтов на создание центров трансфера технологий. Каждый победитель будет получать финансирование в течение четырех лет на общую сумму не выше 108 млн рублей. Заявки на конкурс принимаются до 12 августа.

Центры трансфера технологий - структурное подразделение, которое осуществляет коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, а также участвует в планировании научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ организации.