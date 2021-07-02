Аргентина получила рекордную партию "Спутника V"

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июля. /ТАСС/. Рекордная партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в пятницу в Аргентину. Как сообщило агентство Télam , в страну поступило 1 141 000 доз первого компонента прививки от коронавируса.

Партия российской вакцины доставлена в международный аэропорт Эсейса. Она стала самой крупной из тех, которые ранее поступили в Аргентину, благодаря использованию новых упаковок для препарата, которые позволяют размещать в салоне самолета большее количество доз. Ранее рекордной была партия "Спутника V", прибывшая в республику 3 июня - тогда одним бортом было доставлено 815 150 доз.

По данным аргентинских властей, с начала пандемии в Аргентину поступило почти 27 млн доз разных вакцин от коронавируса. Подавляющее большинство из них (11 265 830 доз) - "Спутник V".

Аргентина первой из латиноамериканских стран зарегистрировала "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры. Вакцинация российским препаратом в республике началась 29 декабря 2020 года.