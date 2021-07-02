Меркель скептически оценила проведение матчей Евро на заполненном "Уэмбли"

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила проведение матчей чемпионата Европы по футболу на заполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне в то время, когда там распространяются мутации коронавируса.

"Мы наблюдаем за этим с большой тревогой", - заявила она в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. "Мы в Германии приняли решение допустить меньше зрителей на стадион в Мюнхене, но британское правительство будет принимать собственные решения", - заметила Меркель.

"Но я полна беспокойства и настроена скептически", - добавила канцлер.

На прошлой неделе правительство Великобритании сообщило, что полуфиналы и финал чемпионата Европы, которые пройдут в Лондоне, смогут посетить более 60 тыс. зрителей. Общая вместимость стадиона "Уэмбли", который примет заключительные игры чемпионата Европы, составляет 90 тыс. человек. Таким образом, стадион может быть заполнен на 75%. Как сообщили власти, все посетители должны будут соблюдать строгие меры по борьбе с коронавирусом.

В Великобритании с мая отмечается быстрый рост числа новых случаев заражения индийским штаммом коронавируса (вариант "Дельта" по новой классификации ВОЗ). В связи с этим правительство Соединенного Королевства решило отсрочить на месяц снятие обусловленных пандемией ограничений. Изначально это планировалось сделать 21 июня, однако затем "день свободы" был перенесен на 19 июля.