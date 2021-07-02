Facebook в США тестирует новые способы борьбы с экстремизмом

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Компания Facebook в качестве эксперимента начала спрашивать у пользователей своей социальной сети, сталкивались ли они с проявлениями экстремизма среди знакомых и на площадке. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

"Не обеспокоены ли вы тем, что кто-то из ваших знакомых становится экстремистом? Мы работаем над предотвращением распространения экстремизма на Facebook. Другие в такой же ситуации уже получили конфиденциальную помощь", - приводит телеканал содержание уведомления, которое рассылала соцсеть некоторым пользователям.

Администрация Facebook в случае положительного ответа на свой вопрос направляет на сайт некоммерческой организации, оказывающей поддержку тем, кто "хочет избавиться от ненависти и решать проблемы ненасильственным способом". Fox News добавляет, что пользователи встречали еще одно уведомление, в котором социальная сеть предупреждала, что они "могли столкнуться с пагубными материалами экстремистского характера" и что "радикалы пытаются манипулировать раздражением и разочарованием" обычных граждан в своих целях.

Некоторые из получивших подобные уведомления остались в замешательстве. В ответ на запрос телеканала в компании пояснили, что они таким образом тестируют методы борьбы с экстремизмом на своей площадке.

"Этот эксперимент - часть нашей более масштабной работы, направленной на оценку методов оказания помощи пользователям социальной сети, столкнувшимся с материалами экстремистского характера или знакомым с теми, кто находится в зоне риска. В этом начинании мы сотрудничаем с неправительственными организациями и экспертами", - заявили в Facebook. Однако администрация соцсети пока не ответила, по каким критериям она относит тот или иной материал к "пагубным" и "экстремистским".