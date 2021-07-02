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Пандемия COVID-19

Празднование Всероссийского олимпийского дня в Москве отменили из-за пандемии

В этом году его планировалось посвятить предстоящей Олимпиаде в Токио

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные празднованию Всероссийского олимпийского дня и запланированные в Москве на 4 июля, отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС сообщили в службе информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Всероссийский олимпийский день проходит во всех регионах России ежегодно в конце июня. В 2021 году его планировалось посвятить предстоящей Олимпиаде в Токио.

"Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому олимпийскому дню, в некоторых регионах уже прошли. Центральное событие было запланировано на 4 июля на площадке в Москве, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в столице было принято решение его отменить", - сообщили в службе информации ОКР.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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