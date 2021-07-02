ВЦИОМ: около 75% россиян допускают, что в ближайшие годы будут отдыхать внутри страны

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Социологи установили, что порядка 75% россиян не рассчитывают, что проведут отдых в ближайшие годы за рубежом, а будут скорее проводить время на территории страны. Об этом сообщил в пятницу директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

"Отдых в России против отдыха за рубежом - достаточно важная история. Тут мы вопрос ставим ребром, что называется: "Вы допускаете или не допускаете для себя возможность того, что вы в ближайшие несколько лет будете чаще выбирать отдых в России вместо зарубежного отдыха?". Скорее допускают - 75%. Нам сегодня это говорит о том, что, действительно, для них этот формат является, как мы знаем, по результатам некоторых других исследований, не только допустимым, но и достаточно интересным", - сообщил он в ходе Второго российского фестиваля локальных культурных брендов "Живое наследие" в Общественной палате РФ.

Как отметил Родин, среди наиболее популярных направлений отдыха россиян внутри страны: Крым, Краснодарский край, Республика Алтай. "Первое место - это у нас абсолютный лидер - крымское направление. <...> Далее - Краснодарский край. [И] тут у нас появляются <...> два исторически уже известных, наиболее крупных магнита - этот Байкал и Республика Алтай, Горно-Алтайск", - пояснил он.

По словам директора по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, в течение последних пяти лет 42% наших сограждан ездили отдыхать в другие регионы России, при этом 29% опрошенных отметили, что делали это неоднократно.

По словам Родина, основными факторами, которые влияют на выбор отдыха, для россиян является природа, климат и возможность интеллектуального обогащения, согласно данным за последние три года.

"В 2021 году основным топом этих факторов стали природа и климат - <...> они традиционно остаются. Возможность узнать новое и побывать в интересных местах - это тоже очень важная и интересная история - и безопасность отдыхающего", - добавил он.