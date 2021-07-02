Инспекторы ДПС Москвы в скрытых патрулях выявили 400 нарушений ПДД за две недели

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники ДПС Москвы в скрытых патрулях на гражданских автомобилях выявили более 400 нарушений ПДД с середины июня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Экипажи ДПС, осуществляющие скрытое патрулирование на дорогах Москвы на автомобилях гражданского исполнения, выявляют нарушения ПДД. С середины июня сотрудниками ГИБДД с использованием скрытого контроля выявлено и пресечено более 400 административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Инспекторы под прикрытием передают по рациям информацию о нарушениях ближайшим нарядам ДПС, которые уже приезжают и оформляют нарушение. Почти половина выявленных нарушений - нарушение тонировки стекол.