{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инспекторы ДПС Москвы в скрытых патрулях выявили 400 нарушений ПДД за две недели

Около половины выявленных нарушений связаны с тонировкой стекол

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Сотрудники ДПС Москвы в скрытых патрулях на гражданских автомобилях выявили более 400 нарушений ПДД с середины июня. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

"Экипажи ДПС, осуществляющие скрытое патрулирование на дорогах Москвы на автомобилях гражданского исполнения, выявляют нарушения ПДД. С середины июня сотрудниками ГИБДД с использованием скрытого контроля выявлено и пресечено более 400 административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Инспекторы под прикрытием передают по рациям информацию о нарушениях ближайшим нарядам ДПС, которые уже приезжают и оформляют нарушение. Почти половина выявленных нарушений - нарушение тонировки стекол.

Теги
Россия
В Уфе на время фольклориады отменили требование о наличии прививки при посещении музеев
Нововведение затронуло пять музеев в Уфе
Читать полностью