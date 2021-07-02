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Власти Узбекистана ограничили доступ к некоторым соцсетям

Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций страны не уточнила, о каких соцсетях идет речь, но многие пользователи сообщают о перебоях в работе Twitter, TikTok и "ВКонтакте"

ТАШКЕНТ, 2 июля. /ТАСС/. Госинспекция по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана ("Узкомназорат") ограничила на территории республики доступ к ряду крупных социальных сетей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с нарушением требований статьи 27-1 закона Республики Узбекистан "О персональных данных" при обработке персональных данных граждан Республики Узбекистан соответствующие социальные сети с 2 июля 2021 года внесены в "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - говорится в сообщении. Указывается, что "использование соответствующих ресурсов" на территории республики ограничено.

При этом пресс-служба не уточняет, о каких соцсетях идет речь. Однако многие пользователи сообщают о начавшихся в пятницу перебоях в работе Twitter, TikTok и "ВКонтакте".

Ранее в мае госинспекция предупреждала владельцев этих и других ресурсов о необходимости соблюдать статью 27-1 закона "О персональных данных", в соответствии с которым серверы, на которых обрабатываются личные данные граждан Узбекистана, должны находиться на территории республики.

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